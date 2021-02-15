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Silvan Kaymakamı Öztürk kırsal bölgelerdeki okulları gezdi

Diyarbakır’ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, köy okullarında yeniden yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Çardak Okulunu ziyaret etti.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, köy okullarında yeniden yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Çardak Okulunu ziyaret etti.


Kaymakam Öztürk, kırsalda bulunan ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitime başlaması dolayısıyla Çardak Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere kitap dağıtıp başarılar diledi. Kaymakam Öztürk, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip sağlık için korona virüs ile mücadele tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.


Öğrencilere ikinci dönemi iyi değerlendirilmeleri gerektiğini bildiren Kaymakam Öztürk, "Bazı ders ve konularda açığınız olmuştur. Derslerinize çok ve planlı bir şekilde çalışarak açığınızı kapatın. Başarılı olabilmeniz için kaliteli ve planlı bir şekilde çalışmanız gerekir" dedi.

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