Silvan Malabadi Köprüsü'nün görkemi ortaya çıkarılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Malabadi Köprüsü'nün görkemini ortaya çıkarmak için 30 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapacak.

Göreve başladığı ilk günden itibaren kentin tarihi ve turistik alanlarına büyük önem veren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan ve çevresi bakımsız olan Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü'nü açık hava müzesine dönüştürecek proje hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca hazırlanan projede, Malabadi Köprüsü'ne dair farkındalık, aidiyetin arttırılması için her yaş ve kesimden ziyaretçinin alanı konforlu bir şekilde kullanması, keyifli zaman geçirmesi hedeflendi.

30 bin metrekare alanın düzenlenecek

Toplam 30 bin metrekare alanın düzenleneceği çalışmada, 18 bin 95 metrekare yeşil alan olarak değerlendirilecek. Köprü çevresinde, meydan, kafeterya, mescit, seyir terasları, gezinti yolu, iskele, çocuk oyun alanı, tuvalet ve bebek bakım odaları yer alacak. Düzenlenen alanının farklı noktalarına, köprünün tarihi hakkında bilgilendirme panoları yerleştirilecek.

Köprü aydınlatılacak

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, tarihi Malabadi Köprüsü'nün daha iyi görünmesini sağlamak için akan suyun iki yakasına yapay sahil oluşturacak. Alanda gri tonlarda yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarına yer vererek köprünün görkemi ortaya çıkarılacak. Aydınlatma elemanları da gri tonlardaki yapısal peyzaj alanlarına yerleştirilerek hem köprüye fiziksel olarak temas etmeleri engellenecek hem de köprünün üzerine gölge düşmeden ışıklandırılması sağlanacak.