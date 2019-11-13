Silvan Milli Eğitim Müdürü Aydın, köy okullarını ziyaret etti

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, köy okullarını ziyaret ederek sıkıntıları yerinde tespit etti.

Beraberinde Şube Müdürü Feyzi Demirpolat ile birlikte köy okullarını ziyaret eden Silvan Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, sınıfları tek tek gezerek sıkıntıları yerinde tespit etti. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Aydın, göreve başladığı günden bugüne kadar merkez ve bağlı köylerdeki okulları devamlı ziyaret ettiğini belirterek, idarecilerin sorunların dinlediğini ve ortak çözüm için birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi. Eğitim ve öğretimde başarıyı arttırmak için okulları yakından takip ettiklerini belirten Aydın, "Eğitimde aksayan yönleri gidermek bizim öncelikli işimizdir. Bugün yaptığımız ziyaretler sadece fiziki inceleme ziyaretleri olmadı. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımızla görüşüp sorunları hakkında bilgi aldık. Okulları dolaşıp eksiklikleri yerinde görmeye çalışarak fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gelişimden ve değişimden haberdar olursak, çocuklarımızı geleceğe daha hazır vaziyette yetiştirmiş oluruz. İmkanlar dahilinde tüm sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.