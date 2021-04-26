Silvan MYO Derneği üyeleri, İlhan'la bir araya geldi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde faaliyet gösteren Meslek Yüksekokul Derneği üyeleri, Silvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sedat İlhan'ı makamında ziyaret etti.

Silvan Meslek Yüksekokul Derneği Başkanı Muhittin Kan, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Metin Kılıçaslan ve İhsan Yılmaz ile birlikte, Silvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sedat İlhan'la bir arala geldi. Burada konuşan Kan, Silvan Meslek Yüksekokulunun kurulduğu günden itibaren gelişmesi için dernek olarak çalıştıklarını söyledi. Kan, "Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sedat İlhan'ın çaba ve gayretleri meyvelerini vermeye başlamıştır. Öncelikle ÖSYM sınavlarının ilçemizde yapılacak olması büyük bir sevince neden olmuştur. Bu kararla birlikte bizler de yol, konaklama ve yemek konusunda öğrencilerimizin rahat etmelerini sağlamak için birtakım girişimlerde bulunacağız. Altyapı hazırlıklarına başlayacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Silvan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Sedat İlhan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek dernek yönetimine teşekkür etti.