Silvan RAM'dan çocuk istismarı ve mahremiyet eğitimi

Diyarbakır'ın Silvan Rehberlik ve Araştırma Merkez (RAM) ve kırsal mahallelerdeki veli ile öğrencilere 'İstismar ve mahremiyet eğitimi' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Silvan ilçesi merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarda düzenlen eğitimde veli ve öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından çocuk istismarının önüne geçmek için veli, öğretmen ve çocuklara ile ailelere yönelik mahremiyet eğitimleri verildi. Silvan RAM, köy okullardan gelen eğitim taleplerine kayıtsız kalmayarak, hafta boyunca talepte bulunan köy okullarını ziyaret etti. Silvan RAM Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Fatma Karaoğlan tarafından; Kazandağı İlkokulu, Demirkuyu Mahmut Kepolu İlkokulu, Ortaokulu ve Beypınar İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda toplam 664 öğrenci, 53 öğretmen ve 75 veli ‘Mahremiyet eğitimi' ve ‘Ergenlik dönemi bilgilendirme semineri'nden faydalandı. Bununla birlikte Silvan RAM Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Beran Evran tarafından, adı geçen okullarda bulunan toplam 65 öğretmene ‘Özel Eğitim Bilgilendirme Semineri' verildi ve bu okullarda bulunan 9 kaynaştırma öğrencisinin performans düzeyleri, bu bireylere uygulanan eğitim programı, yöntemi ve bireylerin gelişim düzeylerinin kontrolü için müşavirlik yapıldı. Bu eğitiminin planlanmasında ve uygulanmasında üst düzey çaba sarf eden başta Silvan RAM Müdürü Mehmet Murat Bayancuk, Silvan RAM Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Fatma Karaoğlan, Silvan RAM Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Beran Evran, Kazandağı İlkokulu Müdürü Orhan Aavcı, Demirkuyu Mahmut Kepolu İlkokulu, Ortaokulu Müdürü Şeyda Çeker, Beypınar İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Metin Geyik'e teşekkür etti.