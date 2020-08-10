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Silvan'da 142 düzensiz göçmen yakalandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 142 düzensiz göçmen yakalandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 142 düzensiz göçmen yakalandı.


Bir ihbarı değerlendiren Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Silvan-Batman karayolunda yol kontrolü gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, Van'dan Diyarbakır'a seyreden plakası öğrenilmeyen 3 minibüste arama yaptı. Araçlarda yapılan aramada, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları tespit edilen 142 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere emniyete götürülürken, minibüs şoförleri de gözaltına alındı.

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