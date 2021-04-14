Silvan'da 17 yaşındaki kız canına kıydı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 17 yaşındaki kız silahla canına kıydı.

Silvan ilçesi Yeşerdi Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Ronayi Çerkezoğlu henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulduğu tabancayla karnına bir el ateş etti. Çerkezoğlu, silah sesinin duyulması ile yakınları tarafında olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.