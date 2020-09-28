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Silvan'da 21 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 21 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 6 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 21 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 6 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.


Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 60 kişiden 21'inin testi pozitif çıktı. 21 kişinin arasında biri 4, biri de 2 yaşında iki çocuğun da olduğu öğrenildi. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bir kısmı da evde karantinaya alındı.


Silvan Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ilçede son zamanlarda korona virüs testi pozitif çıkan hasta sayısında artış yaşandığını söyledi. Kaymakam Çelik, "Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve denetimlerimizi sıklaştırmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uyulması, sosyal mesafe ve maske takmalarıdır. Maskesiz dışarıya çıkılmaması için uyarıcı afişler asılmaktadır. Bununla birlikte mahalle ve köy muhtarlarımızda bilgilendirme konusunda uyarılarda bulunmuş bulunmaktayız" dedi.

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