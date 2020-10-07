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Silvan'da 22 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 22 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 6 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 22 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 6 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.


Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 142 kişiden 22'inin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 2 yaşında bir çocuğun da olduğu öğrenildi. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bir kısmı da evde karantinaya alındı.


6 kişi ise korona virüs şüphelisi oldukları gerekçesiyle gözlem altında tutuluyor.

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