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Silvan'da 25 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 1 günde 25 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1 günde 25 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti.


Silvan ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde baş ağrısı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvuran 80 kişiden 25'inin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan 25 kişi Diyarbakır, Silvan'daki hastanelerde tedavi altına alındı.


Öte yandan yaklaşık 10 gün önce korona virüs tanısı konulan 1 kişi, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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