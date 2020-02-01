İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da 25 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçenin kırsal bölgesinde yer alan Boyunlu, Bayrambaşı, Keklikdere, Görentepe, Dorukkardı, Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Çığyatağı, Üçbasamak, Dağcılar, Kayadere, Onbaşılar, Altınkum, Ormandışı, Babakaya, Çaldere, Susamış, Arı, Nohuttepe ve Kızlal köylerinde kapanan yolların ulaşıma açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışma başlatırken, şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları Silvan Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.


Silvan'da çocuklar kar yağışı nedeniyle doyasıya eğlenirken, zaman zaman yaptıkları kardan adamla poz vermeyi ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.