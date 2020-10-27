Silvan'da 28 kişinin testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 28 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 32 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle ev karantinasına alındı.

Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 60 kişiden 28'unun testi pozitif çıktı. 28 kişinin arasında 3 yaşında bir çocuğun da olduğu öğrenildi. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların bir kısmı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 32 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle ev karantinasına alındı.

Silvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç, havaların soğuması ile birlikte kapalı alanlarda, havalandırmanın yetersiz olduğu mekanlarda vatandaşların daha temkinli davranması gerektiğini söyledi. Dr. Utangaç, "Bu geçiş mevsiminde maske, mesafenin önemi daha ön plana çıkmıştır. Mevsimsel geçiş ile birlikte vatandaşlardaki en ufak bir rehavet sonucu ağır olabilecek bir tabloya doğru bizleri götürecektir. Bu aylarda yapmamız gereken hususlar, mümkün derecede elzem olmadıkça dışarıya çıkılmaması, çıkılacak ise maskesiz çıkılmaması, evlerinizde günde en az sabah akşam yarım saat havalandırmanın yapılması, düzenli bir uyku, değerli bir beslenme ile bağışıklık sistemimizin güçlü tutulması, aile ziyaretlerinin mümkün derecede ertelenmesi veya video görüşmeleri ile sınırlandırılması, dışarıdan eve gelindiğinde ellerinizin en az 20 saniye sabun ile yıkamamız gerekir. Günde 2-2,5 litre sıvı alımına dikkat etmemiz gerekir. Sosyal mesafenin ihlal edileceği kapalı mekanlarda uzun durmamaya özen göstermemiz gerekir" dedi.