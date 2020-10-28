Silvan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı Silvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Törende Atatürk anıtına, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, kaymakamlık ve belediye çelenklerini sundu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağının göndere çekilmesi ile sona erdi.

Korona virüs tedbirlerinin alındığı törene, Kaymakam Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan yüksel, Garnizon Komutan Vekili jandarma Yarbay Nedim Karakuş, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, Emniyet Müdürü Vekili Komiser Mesut Ayıcan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.