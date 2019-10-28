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Silvan'da 29 Ekim etkinlikleri

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile etkinlik düzenlendi.


Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Kutlamalar öncesi Silvan Hükümet Konağı meydanında düzenlenen törene Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Dadak, Belediye Başkan Yardımcısı Ferzende Tekin, Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, sivil tolum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Kaymakamlık çelenk sunumunun ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Etkinliklerin, yarın devam edeceği kaydedildi.

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