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Silvan'da 29 Ekim kutlamaları

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu'nun makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program kapalı spor salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu, kutlamalara katılanların bayramını kutladı.


Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okunmasının ardından dans, folklor ve wushu gösterileri sundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mehmet Uslu tarafından çeşitli ödülleri verilmesinin ardından tören sona erdi.

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