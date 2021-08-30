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Silvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü nedeni ile tören düzenlendi.


Silvan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları saat 09.00'da Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların sonunda buradaki tören sona erdi.


Törene Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, Jandarma Komando Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Nedim Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri, asker ve vatandaşlar katıldı.

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