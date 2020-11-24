Silvan'da 300 bin metreküp kapasiteli hayvan içme suyu göleti tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Diyarbakır bölgesinde yapımına başlanılan 22 hayvan içme suyu ile tarım arazileri sulama göletinin 21.'si Silvan'da Cengiz Kırsal Mahallesinde yapıldı. 300 bin metreküp kapasiteli gölet 7 günde tamamlandı. Cengiz Mahallesi çiftçilerinden Hüseyin Cengiz, göletin hayvan su içme yeri, ayrıca tarımsal hizmetlerde sulama amaçlı kullanılacağını söyledi. Cengiz, "Gölet bu bölgenin su ihtiyacını karşılayacak. Köyümüzün yaklaşık 500'e yakın büyükbaş hayvanımız mevcut. Hayvanlarımız uzaklara gidip sulanacağına köyümüz sınırlarında bulunan sulama göletinde su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu gölet memleketin kalkınmasına fayda sağlayacak. İnşallah bu gölet burada bir örnek teşkil edecek. Bu bizim için bir başlangıç oldu" dedi.

"Su hayattır"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki de suyun hayat olduğunu belirterek, "Susuz hayat olmaz. Bu gölettin bu bölgeye hem küçük baş hayvan, hem büyük baş hayvanlar faydalanıyor. Bununla beraber sulama yapılıyor, gölette balık tohumları atılacak. Burada balık yetiştirilecek. Vatandaşlarımız balıklardan da faydalanacak. Gölettin etrafını da ağaçlandırma çalışmasını yaparak bu göletimiz örnek bir gölet olacaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışmayla mevcut göletlerde bakım, onarım çalışmalarını tamamlayarak tekrar bu bölgeyi yeşillendirecek, şenlendirecek, ekonomik değer kazandıracak, çiftçilik ve hayvancılık cazip hale getirecektir. Köylerimizi cazibe merkezi haline getirelim ki ekonomi değer olarak da insanlarımız şehirlerden köylere dönsün" diye konuştu.