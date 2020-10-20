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Silvan'da 37 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korona virüs tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti. 37 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken, 42 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.


Diyarbakır Eğitim Araştırma hastanesinde yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Hanifi Tekin hayatını kaybetti. İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde baş ağrısı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye baş vuran 37 kişiye yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan hastalar çeşitli hastanelerde ve evde tedavi altına alınırken, hastaların temas ettiği 42 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle gözlem altına alındı.

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