Silvan'da 63 kişini korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde 63 kişinin korona virüs testi pozitif çıkarken bir kişi hayatını kaybetti.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayetleriyle gelen 150 kişiden 63/gıgı test sonucu pozitif çıktı. 10 gün önce korona virüs testi pozitif çıkan ve Diyarbakır'da özel bir hastanede tedavi gören Selim F. (44) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selim F., Kulp ilçesine bağlı Başbuğ kırsal mahalle mezarlığına toprağa verildi.