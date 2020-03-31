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Silvan'da akraba kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mescit Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan akraba olan iki grup arasında dün akşam saatlerinde başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammet A., vücuduna isabet eden bıçak darbesi ile yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Tarafların bugün de karşılaşması sonrası tekrar başlayan kavgayı güvenlik güçleri havaya ateş açarak sonlandırdı.


Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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