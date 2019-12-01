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Silvan'da amatör maçta ambulans sıkıntısı

Silvan Aslanspor ile Diyarbakır Öğretmenler Ayspor arasında Silvan Stadı’nda oynanan 1.

Silvan Aslanspor ile Diyarbakır Öğretmenler Ayspor arasında Silvan Stadı'nda oynanan 1. Amatör Ligi maçında ambulans sıkıntısı yaşandı. Ayağından sakatlanan 2 futbolcu 30 dakika ambulans beklemek zorunda kaldı.


Müsabakanın 72. dakikasında rakip futbolcu ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan Silvan Aslanspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Ekinci için ambulans çağrıldı. Ardından Silvan Aslanspor maça 10 kişiyle devam etti. Silvan Aslanspor yöneticilerin saha görevlilerin çabaları sonucu 112 acil servisinden çağrılan ambulans 30 dakika sonra geldi. Sağlıkçı da bulunmadığı için müdahale yapılmaksızın yerde beklemek zorunda kaldı. Daha sonra gelen ambulans ile futbolcu, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken, sakatlanan diğer oyuncu Kadir Tekin ise 25 dakika sonra gelen ambulansla hastaneye götürüldü.


Olaya tepki gösteren Silvan Aslanspor ile Diyarbakır Öğretmenler Ayspor yöneticileri, ayağından sakatlanan futbolcunun 30 dakika beklemesinin tam bir skandal olduğunu söyledi. Yetkililerin gerekeni yapmasını talep eden yöneticiler amatör maçlarda saha kenarında sağlıkçı ve ambulans bulundurmasını beklediklerini dile getirdi.

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