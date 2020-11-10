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Silvan'da Atatürk'ü anma programı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.


Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıl dönümü münasebetiyle Silvan'da anma programı gerçekleştirildi. Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından son buldu. Programa Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, Silvan 4'üncü Jandarma Taktik Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Fatih Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ayla Var Lal, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Adalet Gökcan, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, sivil toplu kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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