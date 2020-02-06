Silvan'da av komisyon toplantısı yapıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde av komisyonu toplantısı Kaymakam Mehmet Uslu başkanlığında yapıldı.

Silvan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Uslu, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı adına Jandarma Uzman Çavuş Davut Melek, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parlar Diyarbakır İl Şube Müdürlüğünü temsilen mühendis Murat Yıldırım, Silvan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedii Öter, Silvan Avcılar ve Atıcılar Yaşatma Derneği Başkanı İlhamı Oral katıldı.

Burada konuşan Oral, nesli tükenmekte olan doğadaki kınalı kekli, kızıl keklik, kıl kekliği, tavşan ve kanatlı av hayvanlarının av sezonunun kapandığını söyledi. Oral, "Avlanma sezonun açılışı ve kapanışı ile ilgili ayriyeten Silvan ilçemizin belirli bir avlağa 2020-2021 av sezonu için keklik salımı yapılacak" dedi.