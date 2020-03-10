İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da badem ağaçları çiçek açtı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.


Bahar aylarının yüzünü gösterdiği Silvan'da badem ağaçları çiçek açtı. Susuz Mahallesinde yaşayan çiftçi Mehmet Erkek, badem çiçeklerinin açmasıyla baharı daha çok hissettiklerini söyledi. Erkek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir çok ilinde yüksek kesimlerinde kar var, burada çiçek var. Biz burada terliyoruz. Bahçeyi dolaştım, bademlerin çiçek açtığını gördüm. 20 güne kadar çağla oluşmaya başlar. Silvan'da çok güzel bir hava var. Silvan iklimi çevre barajlarının su toplamasıyla birlikte değiştiğini görüyoruz. Badem ağaçları çiçekler açtı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.