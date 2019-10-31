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Silvan'da başı boş gezen köpekler vatandaşları korkutuyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçe merkezinde çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları tedirgin ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçe merkezinde çok sayıda köpeğin başıboş dolaşması vatandaşları tedirgin ediyor.


Silvan ilçesi Diyarbakır, Gazi, Karabehlülbey, Atatürk, Azizoğlu caddeleri ile karabehlülbey mezarlığında başı boş dolaşan köpekleri, vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle mezarlıklara zarar veren köpeklere tepki gösteren vatandaşlar, köpeklerin sokaklardan toplanarak barınaklara götürülmelerini istedi.


Başı boş gezen köpeklerden rahatsız olduklarını dile getiren Süphi Bilmez isimli vatandaş, "Özellikle akşam saatlerinde çocukların okuldan eve gittikleri saatlerde sokaklarda başıboş gezen köpekler, çocukların korkmasına neden oluyor. Bazı köpekler, mezarlıklara da zarar veriyor. Yetkililerin bir an önce sokaklarda gezen ve mezarlıklarda bulunan bu köpekleri toplayıp barınaklara götürmelerini bekliyoruz" dedi.

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