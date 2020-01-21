Silvan'da başıboş köpekler korkutuyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde başıboş gezen sokak köpekleri, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatıyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde gruplar halinde dolaşan sokak köpekler vatandaşları huzursuz ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte aç kalan köpekler çöplük alanlara akın ederken, bu alanlardan gelip geçen çocuklar korkularından ne yapacaklarını şaşırıyor. Köpeklerin sürü şeklinde gezdiğini ve yoldan geçen insanlara saldırma tehlikesinden endişe ettiklerini dile getiren vatandaşlar, "Hayvanları koruyalım ama insanlarımızı, öğrencilerimizi, çocukları da koruyalım. Yetkililerden isteğimiz köpekleri toplayıp hayvan barınağına götürmeleridir" dedi.

Köpeklerin büyük tehlike arz ettiğini de ifade eden vatandaşlar, "Sokaklarda gezen sahipsiz köpekler halk sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiği gibi, sürüler halinde gezen köpekler tehlike arz ediyor. Sorunun gündeme almak için illa bir çocuğun yada bir vatandaşın ısırılması mı gerekiyor? Bu konuda yetkililerin tedbir almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.