İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, yaklaşın Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yaklaşın Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı.


Silvan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri satışına başlandı. Onlarca çeşit bayram şekeri getirdiklerini kaydeden satıcı Süphan Türk, birkaç gün içinde şekerlerin tamamının satılmasını beklediklerini kaydetti. Kolonya satışına da dikkat çeken Türk, "Bayram şekeri kadar kolonya satışı da fazla. Vatandaşları piyasada olan sahte kolonyalara karşı uyarıyoruz. Tanıdıkları ve bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları önemlidir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.