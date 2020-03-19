İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da dezenfekte çalışması sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Silvan ilçesinde korona virüse karşı dezenfekte çalışması yürüttü.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri, Silvan'daki iş yeri, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Silvan'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması sürdüren belediye ekipleri, "Ülkemiz için temel bir tehdit olan korona virüsüne karşı ilçe genelinde başlayan ve toplu yaşam alanlarını kapsayan dezenfekte işlemleri devam etmektedir. Silvan'daki kamu kurum ve kuruluşlar ile esnafın büyük bir bölümünde dezenfekte çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.