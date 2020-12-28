İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da Dicle Elektrik kesintisiz enerji için çalışıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik ekibi elektrik arızalarına anında müdahale ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Elektrik ekibi elektrik arızalarına anında müdahale ediyor.


Dicle Elektrik arıza ekipleri, Silvan'da mağduriyet yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Dicle Elektrik ekipleri, Cami Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerinde enerji hattında oluşan arızaya anında müdahale etti. Ekipler arızayı kısa sürede gidererek mağduriyetin önüne geçti. Vatandaşlar, arızanın kısa sürede giderilmesinden dolayı Dicle Elektrik ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.