Silvan'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçe merkezinde doğal gaz boru hattı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Silvan Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan girişimler sonucu geçen yıl ilçeye doğal gaz verildi. Bir süre ara verilen doğal gaz çalışmaları yeniden hız kazandı.

Diyagaz Dağıtım AŞ tarafından 2020 yılında ilk kazma vurulurken, çalışmalar kapsamında Silvan ilçesinin bir kısmına geçen yıl doğal gaz verilmişti. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı çalışmalar bir süreliğine durduruldu. Belediye ile yapılan görüşmeler sonucunda boru döşeme işlemi yeniden başlatıldı. Şirket tarafından ilçe merkezi doğal gaz ana hat çalışmaları kapsamında Cami, Mescit, Selahattin, Bağlar ve Kale Mahallesi Diyarbakır, Gazi ve Azizoğlu caddelerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Doğal gaz boru döşeme işleminin ivedilikle devam ettiğini ifade eden Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, "İlçemizin Bahçelievler, Yenişehir, Kale ve Bağlar mahallelerinin bir kısmına geçen yıl doğal gaz verilmişti. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı çalışmalar ara verilmişti. Diyargaz yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu tekrar çalışmalar başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızın özlemini çektiği doğal gazı gelecek kış aylarında halkımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda boru hattı döşemesi çalışmalarını nihayete erdireceğiz" dedi.