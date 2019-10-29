Silvan'da eğitim atağı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aydın, eğitimde başarılı ilçeler arasına girmek için çalışma başlattı.

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde kolları sıvadıklarını söyledi. İlçedeki okul müdürleriyle yaptıkları istişare toplantılarıyla eğitime yön verdiklerini kaydeden Aydın, "Göreve geldiğimiz günden beri bir çok alandaki eğitimde değişim yolu adı altında şube ve okul müdürlerimiz yaptığımız istişare toplantılarıyla beraber yön vermeye çalışıyoruz. Okul müdürlerimizle yaptığımız haftalık istişareler doğrultusunda aciliyet arz eden konular üzerinde yoğunlaşıp, çözüm yolunda adımlar atıyoruz. Bu çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edeceğini" dedi.

Zilsiz okul uygulaması

Zilsiz Okul Projesi kapsamında, öğretmen ve öğrencilerin derse giriş ve çıkışlarının bildirildiği zil uygulamasının kaldırılmasına karar verdiklerini aktaran Aydın, "İlçede Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulamaya konulan projeyle öğrencilerin zamanı daha dikkatli kullanmaları, sorumluluk bilinci ve güven duygusu kazanmaları amaçlanıyor. Uyguladığımız anketlerle öğretmen, öğrenci ve velilerimizin, düşünce, öneri ve fikirlerini bizimle paylaştıkları için şimdiden teşekkür ediyorum, bilmeden, anlamadan sağlıklı çözümler bulunmaz. Bakanlığımızın belirtmiş olduğu kriterlere göre ücretli öğretmen alımı yapıldı. Şu an itibariyle boş geçen derslerimiz yok. Eğitim-öğretime eksiksiz devam etmekteyiz. Okul idarecileri görevlendirmeleri ise liyakata göre ve göreve gelişimizle birlikte şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Silvan eğitim kalitesinin yükseltilmesi için mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündür demeden çalışmalarımıza da devam edeceğiz" diye konuştu.