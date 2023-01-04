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Silvan'da elektrik panosu alevlere teslim oldu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde elektrik panosu alevlere teslim oldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde elektrik panosu alevlere teslim oldu.



Olay, dün gece Silvan ilçesi kırsal Tokluca Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde yüksek sesle yaşanan pano patlaması mahalle sakinlerine panik yaşattı. Panonun yanması sonucu mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Enerji şirketi ekipleri, müdahalede bulunarak mahalleye elektrik vermeyi sağladı. Yangın anı cep telefonu ile kaydedildi.

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