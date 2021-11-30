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Silvan'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan sis, trafiği olumsuz yönde etkiledi.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan sis, trafiği olumsuz yönde etkiledi.


Silvan ilçe merkezi başta olmak üzere, Diyarbakır-Silvan, Silvan-Batman arası karayolunda yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. 4 gündür devam eden sisle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp düşük hızda ilerledi.

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