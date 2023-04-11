Silvan'da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından bölgede olduğu gibi Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan sağanak etkisini sürdürmeye devam ederken, vatandaşların muhtemel durumlara karşı da tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kuvvetli 21-50 kg/m2, yer yer çok kuvvetli 51-75 kg/m2 olacağı tahmin ediliyor. Bölgede zamanla soğumaya bağlı olarak 1600 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar seklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.