Silvan'da haşereler karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Sivrisinek, kene ve karasineğe karşı ilaçlama çalışması başlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı ilaçlama ekipleri, 2021 yılı ilaçlama sezonu çalışmaları kapsamında Silvan'da çöp toplama alanlarında kimyasal ilaçlama yaparken, bazı bölgelerde ise haşerelere karşı büyük bir mücadele veriyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Silvan Belediyesi tarafından, sıcakların artmasıyla birlikte üremeye başlayan sivrisinek ve karasinek larvalarının oluşumunu engellemek amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları hız kazandı.

Silvan Belediyesi, vatandaşların haşere ve sinekten uzak bir yaz geçirmesi için ilçenin birçok noktasında ilaçlama çalışması başlattı. Ekipler, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çoğalan haşerelere ve zararlı böceklere karşı seferberlik ilan etti.

Sulak alanlar, dere yatakları, kanalizasyon, ilçe merkezi ve tüm kırsal mahallelerde sivrisinek ve karasinek ilaçlaması yapıldığını ifade eden Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Özütürk, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirterek vatandaşların şikayette bulunduğu bölgelerde çalışmalara ağırlık verileceğini söyledi.