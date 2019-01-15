Silvan'da ‘İhmal ve İstismar Semineri' verildi

Diyarbakır'ın Silvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından görev yapan 97 Okul Müdürü ile 121 Sınıf Öğretmenine “İhmal ve İstismar” ile “Özel Eğitim” semineri verildi.

Silvan Kaymakamlığı Toplantı Salonundan düzenlenen seminerde Milli Eğitim Bakanlığının genel hedefleri arasında yer alan, toplumun kanayan yarası diye tabir edebileceğimiz yediden yetmişe bütün toplumu ilgilendiren “İhmal ve İstismar” konusunda herkesin duyarlı olması istendi. Silvan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Rehberlik Hizmetleri bölümünce verilen seminerde, toplumda gün geçtikçe hızla artan ihmal ve özellikle cinsel istismar konusu ele alındı. Cinsel istismarın nasıl önlenmesi, nasıl fark edilmesi, nasıl değerlendirilmesi ve TCK 279. maddesi gereğince şikayette bulunulması zorunluluğu konusu hakkında bilgiler aktarıldı.

Silvan rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Murat Bayancuk, “Okullarımızda sıkça karşılaştığımız özel gereksinimli bireylerin okullarda fark edilmesi, Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilmesi, RAM tarafından değerlendirilmesi, tanılanması ve daha sağlıklı bir eğitim alabilmesi için uygun görülen eğitim kurumlarına İlçe Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca yerleştirilmesi ile ilgili ‘Özel Eğitim' semineri 2 gün boyunca 97 okul müdürü ile 121 sınıf öğretmenimize İhmal ve İstismar ile Özel Eğitim konularında eğitim verildi. Seminerde, özellikle okullarda özel gereksinimli bireyler için açılmasının zorunlu olduğu ‘Destek Eğitim Odalarına' oluşturulmasını konusunda da bilgilendirme yaptık. Özel gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olduğu ve eğitimleri için herkesin iş birliği içinde olması gerektiği ile ilgili bilgilendirilmeler yaptık. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak bu konuda çok hassasiyetli ve önem verdiğimiz bu eğitimler bizim için çok önemlidir. Çok acı ve dramatiktir ki istismar yapan kişilerin daha çok yakın akraba ve yakın çevresinden çıkması çok düşündürücü ve dramatik bir hadise. O açıdan mahremiyet eğitimi son derece önemli. Bir kız, erkek çocuğunun vücudunu tanıması, bilmesi, özel yerlerinin neresi olduğunu arkadaşlarımız tarafından aktarılması bile son derece önemlidir. Çünkü kendisini tanımayan bir yabancının çocuğumuzun özel bölümlerine temasta bulunduğu anda çocuk ‘beni seviyor' imajını almaması lazım. Bu açıdan bize güç katacağınızı düşünüyorum” diye konuştu.