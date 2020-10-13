Silvan'da izole olması gereken vatandaş evde bulunamadı

İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utanğaç, korona virüs testi pozitif çıkan ve evde tedavi altında olan bir vatandaşın yapılan denetimler sırasında evinde olmadığının tespit edildiğini söyledi. Vatandaşa cezai işlem uygulandığını belirten Utanğaç, "Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından günlük hane ziyaretleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Korona virüs testi pozitif çıkan bir vatandaşımızın evine ekiplerimiz tarafında yapılan denetim sırasında hasta vatandaşımızın evde olmadığı tespit ediliyor. Bu hastamızın evde olmadığı ve dışarı çıkmaması gerektiği anlatıldığı halde bu vatandaşımız, hem kendi canına hem de vatandaşların canını tehlikeye atmıştı. Bu nedenle gerekli cezayı işlem uygulanmıştır. Vatandaşların mağdur olmaması adına karantina süresince evden çıkmamaları gerekmektedir" dedi.