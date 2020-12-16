Silvan'da jandarma yardıma muhtaç aileye sahip çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde harabe evde yaşayan yoksul aileye jandarma ekipleri sahip çıkarak gıda yardımında bulundu.

Silvan ilçesi Kırsal Taşpınar köyünde harabe evde ikamet eden Yıllık ailesine Silvan İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sahip çıktı. Jandarma personelleri arasında toplanan giyecek ve gıda maddeleri Yıllık ailesine teslim edildi.

Silvan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Muhittin Kaya, köye giderek ailenin durumunu öğrendikten sonra bünyemizde görev yapan mesai arkadaşlarımla birlikte ailenin çocuklarına giyecek ve aileye de gıda yardımı yaptıklarını söyledi. Kaya, "Temin ettiğimiz bu malzemeleri personelimiz aracılığıyla aileye ulaştırdık. Çevremizde ihtiyaç sahibi çok aile var. İlçe jandarmada görev yapan koca yürekli arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımızla birlikte yardıma muhtaç aileler ve kardeşlerimize desteklerimizi sunuyoruz. Gerek komutanlarımın gerekse mesai arkadaşlarımın merhamet dolu kalpleri ile soğuk bir yuvayı ısıtma gayesi içerisindeyiz. Bu vesileyle tüm arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.