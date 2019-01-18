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Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.


Silvan ilçesine dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Diyarbakır, Batman, Bismil, Hazro ve Kulp ilçesiyle bağlantı yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediyeye bağlı ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


Meteroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır ve çevre illerindeki vatandaşların yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarı yapıldı. Açıklamada, "Perşembe öğlenden sonrası etkili olan kar yağışlarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve benzeri olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Silvan ilçesinde belediye hoparlöründen yapılan anonslarda, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Silvan'da kar yağışına sevinen çocuklar ise kartopu oynamaya çalışırken güçlükle ayakta durabildi.

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