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Silvan'da kavga: 5 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 çocuk, 1 kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 çocuk, 1 kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Kavga, sabah saatlerinde Silvan ilçe merkezindeki Feridun Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit Kuru ile Mevlut Fidan arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Tedaviye alınan 5 yaralılardan 1'inin sağlık durumu ağır olduğu için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil ünitesine sevk edildi.


Olay yerinden inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen bazı şüphelileri göz altına aldı.

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