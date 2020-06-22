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Silvan'da kendini yakmak isteyen şahsı polis engelledi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde benzinle Hükümet Konağı önüne gelerek kendini yakmak isteyen şahsı polis engelledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde benzinle Hükümet Konağı önüne gelerek kendini yakmak isteyen şahsı polis engelledi.


Olay, Silvan ilçesi Cami Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı önünde yaşandı. Elinde benzin dolu şişeyle Hükümet Konağı'nın giriş kapısına gelen Ferhat K. (45), benzini üzerine dökerek kendini yakmak istedi. Bu sırada Ferhat K.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan güvenlik güçleri, şahsı etkisiz hale getirdi. Tefecilerden aldığı borç yüzünden bunalıma girdiği öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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