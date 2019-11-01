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Silvan'da korkutan yangın

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir evin balkonunda yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir evin balkonunda yangın çıktı. Apartman sakinleri ve vatandaşları korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Olay, Silvan ilçesi Kale Mahallesi Karabehlülbey Caddesi üzerinde İhsan Bilen'e ait dairenin balkonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, balkondaki elektrikli ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, rahat bir nefes alırken, evde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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