Silvan'da korona temaslı vatandaşlara 14 gün karantinada kalması uyarısı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç, filyasyon uygulaması kapsamında pozitif temaslı vatandaşların 14 gün kuralına uymalarını istedi.

Silvan Sağlık Müdürü Dr. Utangaç, korona virüs tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara korona virüs kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapıldığına dikkat çeken Dr. Utangaç, talimatlara uymayanlara 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı. Dr. Utangaç, "Numune alınan hastalar numune sonuçları çıkana kadar evde izole olarak kalmalı, izolasyona alınan kişiler izolasyon süreleri bitiminde eğer çalışıyor iseler bu sürenin sonunda test yaptırmadan işe başlayabilirler, test yaptırmak için gereksiz başvurularda bulunulmamalı, pozitif vaka bulunan hanelere bu sürede hiçbir surette misafir kabul edilmemelidir. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evindeki diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalıdır ve tıbbi maske takmalıdır, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla temizlenmelidir. Filyasyon ekiplerimiz tarafından verilen ilaçlar anlatıldığı şekilde kesinlikle kullanılmalı aksi takdirde izolasyon sürecinde durumunun ağırlaşabileceği ve hastaneye intikalinin sağlanması gerekebileceği unutulmamalı. Toplumsal vecibelere özellikle taziye ve mevlit gibi etkinliklerin yasak olduğunu, bireysel olarak taziyelerin telefonla kabul edilmesinin salgın kontrolü açısından faydalı olacağı unutulamamalıdır. İzolasyona alınan pozitif vaka ve temaslılara her gün denetim ekiplerince hane ziyareti yapıldığını, hanede bulunması gereken vaka veya temaslıların evde bulunmaması durumunda 3 bin 150 lira cezai işlem ile birlikte Diyarbakır merkezdeki yurtları yerleştirileceğinin herkesin bilmesi gerekir. Filyasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz vermeleri son derece önem arz ermekte olduğu halde , sahada bu konuda eksik yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulduğu, bu konuda ihmali olan kişiler hakkında TCK'nın ilgili maddesi gereğince kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabileceği unutulmamalıdır. Herkesin tedbirli davranmasını bekliyoruz. Mesafeni koru, maskeni tak hijyenik ol diyoruz. Korona virüs pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın kendilerinin ve halkımızın sağlığı için 14 kurala uyması büyük önem arz etmektedir" dedi.