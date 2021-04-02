Silvan'da korona virüs aşıları, en ücra köylerde sürüyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, ilçede korona virüs aşılamasının devam ettiğini belirterek, hastaneye yatışı yüzde yüz engellendiği kanıtlanan korona virüs aşısının yaş aralığının 60'a çekildiğini söyledi.

Silvan Sağlık Müdürü Utangaç, ilçelerinde korona virüs aşılarının devam ettiğini, yaş aralığının da 60 olduğunu ifade etti. Utangaç, "Sağlık kuruluşuna gelemeyecek vatandaşlarımız MHRS sisteminden randevu alabilirler. Bu durumda evlerinde aşı yapılacaktır. 60 ve üzeri vatandaşlarımız e-nabız uygulamasından kontrol edebilmektedir. Sağlık merkezilerinde ve tüm sağlık kuruluşlarında aşı yapılmaktadır. Merkez ve kırsal mahalle muhtarlıklarımızla irtibata geçerek aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmaları için bizlerle irtibata geçmelerini istedik. Bununla beraber Sağlık Müdürlüğü olarak ilçemizin en uzak köyündeki vatandaşlarımıza da ulaşarak aşılarını yapmaya devam ediyoruz" dedi.