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Silvan'da korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korona virüs değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.


Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde yapılan toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, Başhekim Fesih Uyan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Levent Bayka ile görevliler katıldı. Toplantıda, korona virüs salgını ile mücadelede ulusal düzeyde alınan tedbirlerin Silvan'da uygulanması, ilçe özelinde alınan tedbir ve uygulamalar gözden geçirildi.


Başhekim Dr. Fesih Uyan, tüm vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymaları çağrısını yineledi.

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