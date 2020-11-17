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Silvan'da korona virüs denetimi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor.


Silvan'da korona virüsün bulaş riskini azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla polis ekipleri tedbirleri artırdı. Silvan ilçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, vatandaşların Yoğun olarak vakit geçirdiği Gazi, Atatürk, Karabahlül ve Azizoğlu caddelerinde ekiplerin sürekli denetim yaparak vatandaşın hem sağlığını hem de güvenliğini sağladığını söyledi. Aral, "Silvan Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde polisimiz, cadde, sokak ve park alanlarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak vatandaşa uyarıda bulunuyor" dedi.

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