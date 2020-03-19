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Silvan'da korona virüs sessizliği

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih etti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih etti.


Sağlık Bakanlığının korona virüs tedbirlerini açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni tedbirler de hayata geçirilirken, Silvan ilçesinde vatandaşlar karara uyarak sokağa çıkmadı. Okulların tatil olması, çay ocakları , kafe ve kahvehanelerin de kapatılmasıyla birlikte Silvan'da sessizlik hakim oldu.


Silvanlı esnaf Hasan Gergin, "Ülkemizde görülen korona virüsü vakalarından sonra alınan tedbirler çerçevesi kapsamında Silvan ilçemizde de tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler çerçevesinde her vatandaşın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi elbette önemlidir. Bizler esnaf olarak gelen müşterilerimizle temas veya yakında durmamak için önlemlerimizi aldık" dedi.

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