İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silvan'da korona virüs tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde korona virüs tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde korona virüs tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Hasan Kızılkan, 10 gün önce yüksek ateş, karın ve baş ağrısı şikayeti nedeniyle Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesine götürüldü. Burada korona virüs testi pozitif çıkan Hasan Kızılkan, 5 gün tedavi gördükten sonra Batman'a sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Kızılkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılkan'ın cenazesi, Silvan ilçesi Boyunlu köyünde korona virüs tedbirleri alınarak defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.