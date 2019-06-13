Silvan'da KOSGEB girişimcilik eğitimine yoğun ilgi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından açılan KOSGEB girişimcilik kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

DTSO Başkanlığı ve Silvan şubesi tarafından girişimcilik eğitimi verildi. Eğitimlere katılan 47 kursiyer, program sonunda sertifikalarını aldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Silvan Şube Temsilcisi İbrahim Halil Yılmaz, ilçede KOSGEB girişimcilik kursuna yoğun talebin olduğunu söyledi. Yılmaz, “Öncelik esnafa ve genç girişimcilere verildi. 47 öğrencinin eğitim gördüğü KOSGEB girişimcilik eğitimleri tamamlandı. Katkılarında dolayı DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve DTSO Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak ile Silvan Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri Başkanı Muhittin Kan'a teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşlara elimizden geldiğince yardımcı olmaktır. Bu kurslar sayesinde vatandaşlar iş hayatına atılabilecekler. Bu da ekonomik yönden onlara avantaj sağlayacaktır. Girişimciler iş hayatında başarı sağlayacak ve bununla birlikte ilçe ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu kurslarda eğitim gören girişimcilerin önü açılacak ve kendilerini topluma kanıtlayabilecektir” dedi.

KOSGEB eğitimcisi Doç. Dr. İlyas Somunkıran da eğitimi tamamlayanların 60 ila 370 bin lira arasında hibe desteğinin alabileceğini kaydetti.