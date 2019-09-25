Silvan'da 'kurutmalık' sezonu başladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutulmuş sebze sezonu başladı.

Kış aylarında tüketilmek için bin bir zahmetle hazırlanan, Silvan'ın en önemli mutfak kültürü arasında yer alan ve önemli bir gelir kaynağı olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Silvan ilçesinde tarlalarda 35 ile 40 derece sıcakta toplanan sebzeler, üreticiler tarafında önce pazara getiriliyor. Sebze pazarında günlük olarak alınan biber, patlıcan, kabak ve domatesler ev kadınları tarafında tohumları temizlenip, içleri kavrulduktan sonra güneşi bol olan bahçe veya balkona asılarak kurutulmaya bırakılıyor. Burada iplere dizilen sebzeler, özel olarak hazırlanmış sırıklara ve demirlere bağlanarak, güneş altına bırakılıyor. Yaklaşık 10-15 gün süreyle kurutulmaya bırakılan sebzeler toplanarak kışın tüketilmek üzere kaldırılıyor. Bir kısım kadınlar ise ev ekonomisine katkıda bulunmak için kurutmalıkları satarak gelir elde ediyor.

Silvan mutfağında önemli bir yere sahip olan kurutmalık sebze sezonunun başladığını belirten kurutmalık işi ile uğraşan Yasemin Fidan, kışın tüketmek için bin bir zahmetle hazırlanan kurutmalık sebzelerin aynı zamanda aileler için de önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. Uzun zamandan beri ailece kurutmalık işi ile uğraştıklarını belirten Fidan, "Yaptığımız iş çok zahmetli bir iş, ilk başta emek isteyen bir iş. Kurutmalık sebze evlerimizin kışın olmazsa olmazıdır. Silvan merkez ve çevre köylerde yetişen patlıcan, biber, kabak, bamya ve domates alarak kış hazırlıklarını yapıyoruz. Özelikle patlıcanları pazarda alarak mahalle kadınları olarak oyarak iplere geçirildikten sonra bir gece suda bekletiyoruz. Sonra ipleri güneş bol görecek tarafa asıyoruz. Güneşte kurutulan sebzelerin vitamini daha bol oluyor. Sebzeler kuruduktan sonra bazı kadın arkadaşlarımız kurutmalıkları satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Sezona temmuz ayında başlarız. Ekim aylarının ortasına kadar yani yağmur yere düşene kadar sezon devam eder. Yağmur düştükten sonra da kurutmalıklar kurumaz, heder olur. Hava biraz sıcak olduğunda güneş yakmaması için kurutmalıkların üzerine perde çekiyoruz. Hava serinlediğinde tekrar üzerini açıyoruz" dedi.

"Hava sıcak oluyor ama ekmek parası"

Kavurucu sıcaklarda çalışmanın yorucu olduğunu belirten Fidan, "Patlıcanın oyulması ile kurutulması beş gün sürer. Biberde hava çok sıcak olduğu dönemlerde 8 ila 12 gün arasında kuruyor. Domates salçası çok zahmetli bir iş bunun içinde 15 günden daha fazla uğraşıyoruz. En geç kuruyan biberdir. Kırmızı biber 7 günde kurur, yeşil biber de 10-11 günde kurur. Her düzünde 30 adet var. Patlıcan ve biberleri ev hanımlarına veririz, oyalar 30'şer adet olarak düzerler. Biz de getirip burada kurutmak için sereriz. Hava sıcak oluyor ama ekmek parası. Başka türlü de olmuyor. Zaten üç ay gibi bir süre çalışıyoruz. Kışında satıyoruz. Bu sıcaklığa da katlanıyoruz." diye konuştu.